Германия предлагала США сделку по проекту «Северный поток-2» Фото: REUTERS

В августе текущего года США получил предложение Министерства финансов Германии в отношении сделки по «Северному потоку-2», в котором Берлин предложил Вашингтону вложить до одного млрд евро в строительство двух терминалов приёма сжиженного природного газа (СПГ) в Германии в обмен на беспрепятственное завершение строительство и введение в эксплуатацию газопровода.

Обнародованных данные говорят о том, что переговоры по сделке вели министры финансов Германии и США, Олаф Штольц и Стивен Мнучин. 7 августа стороны оформили договор в письменном виде. Согласно договоренностям, немецкий Минфин предложил выделить средства на строительство терминалов в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.

«Со своей стороны США позволят беспрепятственно завершить строительство и ввести в эксплуатацию "Северный поток-2". Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются», - передаёт содержание договора немецкая газета Zeit.

Напомним, Берлин ни раз заявил, что несмотря на американские угрозы, не изменят своей позиции по «Северному потоку-2» и обещал дальше поддерживать проект, а глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин ведет диалог с Вашингтоном по этому вопросу.

Не так давно канцлер Германии Ангела Меркель, в очередной раз заявила, что несмотря на угрозы ввести новые санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2», газопровод «будет достроен», а возможные ограничения она назвала незаконными, и просила не смешивать экономику с политикой. Однако через несколько дней из-за ситуации с Навальным Берлине изменил свою точку зрения.