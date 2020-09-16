Геннадий Онищенко оценил предложение ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Геннадий Онищенко оценил предложение ограничить продажу спиртного на Новый год Фото: Евгения ГУСЕВА

Идея ограничить продажу спиртных напитков в России в период новогодних праздников правильная, но перспективы у нее «маленькие». Такое мнение выразил депутат Госдумы академик РАН, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

При этом эксперт отметил, что правильнее было бы сократить сами праздники, чтобы люди не отмечали Новый год так долго.

«Первое, что нам нужно сделать, — уйти от практики затяжной встречи Нового года… Если мы еще примем правильный закон о нерабочем дне 31 декабря, у нас получится 11 дней (новогодних каникул — прим. ред.), это будет безобразием. Для медицинских работников Новый год — это один из самых тревожных периодов в году: алкогольные отравления, смерти от алкоголя, автомобильные и бытовые травмы», - цитирует Онищенко RT.

Также академик РАН предложил развивать развлекательную инфраструктуру в городах, чтобы люди имели возможность с пользой для здоровья проводить такие продолжительные каникулы.

Напомним, ранее с идеей ограничить продажу алкоголя на Новый год выступил член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он предложил продавать спиртное в новогодние праздники только с 14:00 до 18:00, передает сайт argumenti.ru.