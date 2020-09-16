Андрес Брейвик попросил об условно-досрочном освобождении

Андреас Брейвик Фото: EAST NEWS

Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, совершивший в 2011 году серию терактов, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает газета Verdens Gang со ссылкой на адвоката преступника Ойстена Стуррвика.

По заявлению юриста, Брейвик имеет на право на данные действия, поскольку в настоящее время он находится в тюрьме уже более 8 лет.

Напомним, 22 июля 2011 года преступник привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в Осло. В результате теракта погибло 8 человек, ещё несколько сотен получило ранения. Затем в тот же день Брейвик открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии на острове Утёйа. В этом теракте было убито 69 человек, ещё 66 получили ранения. Андрес Брейвик был осуждён на 21 год, при этом тюремное заключение могло продлеваться неограниченное количество раз, если власти посчитают, что заключённый представляет опасность для общества.