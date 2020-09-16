В Европарламенте предложили изолировать Россию из-за ситуации Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европарламенте предлагают проект по пересмотру отношений с Москвой из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Проект предполагает «тщательную стратегическую переоценку отношений» Москвы и Брюсселя, а также изоляцию России на международных форумах, и призывает к остановке проекта «Северный поток-2»,

Кроме того, требование немедленно начать расследование случившегося с Навальным с участием Европейского Союза, Совета Европы, Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Голосование по документу ожидается в четверг, 17 сентября.

Напомним, ранее постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Европейского союза девять главных вопросов по инциденту с российским оппозиционером. Российская сторона обращает внимание на значимые нестыковки в версии о его «отравлении».