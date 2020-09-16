Лукашенко запросил у России поставку новых видов вооружения

Лукашенко попросил президента России поспособствовать поставке в республику новых видов оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 15 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром министром обороны РФ Сергеем Шойгу обсудил вопросы поставки российского оружия в республику.

"Я также просил Президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - заявил глава государства.

Он отметил необходимость укреплять государственные границы двух стран «от Бреста до Владивостока», сообщает БелТА

Также Лукашенко отметил, что не нельзя допустить, чтобы кто-то вбил клин в отношения между Россией и Белоруссией.

Президент Белоруссии и министр обороны пришли к согласию, что нужно продолжить военные учения в Бресте. Напомним «Славянское братство» проходит в Белоруссии с 15 по 25 сентября. Шойгу заявил, что в ближайшее время будет проведено не менее 130 военных мероприятий.