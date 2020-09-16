В Сочи завершается реконструкция комплекса для переработки мусора

Вениамин Кондратьев поставил задачу наладить в регионе переработку мусора. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубань станет регионом, свободным от свалок: губернатор Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев поставил задачу не просто вывозить и складировать отходы на полигонах, а перерабатывать их. Эффективная и экологичная утилизация позволит решить многие проблемы, в том числе поможет зарабатывать на вторсырье. На совещании по вопросу перехода края на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами Вениамин Кондратьев подчеркнул: в курортном регионе важно мусор не захоранивать, а перерабатывать.

– В крае должна появиться новая отрасль – отходоперерабатывающая, и она может быть выгодной. Кубань – курортный регион, скапливается огромное количество мусора, его нужно перерабатывать и зарабатывать на этом, - отметил Вениамин Кондратьев, беседуя с представителями региональных операторов.

Сейчас территория региона разделена на зоны: в каждой из них закреплен оператор, отвечающий за сбор и утилизацию отходов. Такая система позволяет наладить четкий контроль за работой отрасли, а также обеспечить соблюдение экологических норм.

Планируется, что производства по переработке мусора появятся во многих городах и районах Краснодарского края. В Сочи, например, близится к завершению реконструкция мусоперерабатывающей линии, которую проводит региональный оператор. После того, как комплекс по утилизации заработает в полную мощность, объемы переработки мусора на территории города вырастут в разы. Это позволит значительно уменьшить количество отходов, вывозимых на полигон в Белореченск.

Еще один мусороперерабатывающий объект появится в Новокубанской зоне: здесь выделен земельный участок, на котором будет построен полигон с линиями для сортировки и компостирования отходов. Разрабатывается проект по строительству комплекса для переработки в Староминской зоне.

Губернатор дал поручение министерству ТЭК и ЖКХ держать эти вопросы на контроле. Вениамин Кондратьев также напомнил о необходимость поддерживать высокое качество услуг на тех территориях, где уже перешли на новую систему обращения с ТБО. Сейчас в этом списке - 21 муниципалитет Кубани.

– Люди хотят видеть результат, когда приходит новый оператор. Но жалобы еще остаются – не везде соблюдается график вывоза мусора, есть ошибки в квитанциях. Это должно быть предметом вашего внимания, – отметил глава Краснодарского края. – Региональные операторы должны сотрудничать с главами, отвечать на все возникающие у жителей вопросы. Тогда будет результат.