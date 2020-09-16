Марии Колесниковой предъявили обвинение в призывах к захвату власти в Беларуси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти в Белоруссии. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

В заявлении ведомства говорится о том, что Колесниковой предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК БР о призывах к «действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет».

Напомним, 7 сентября Колесникова перестала выходить на связь. Очевидцы сообщили, что неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь», и увезли в неизвестном направлении. 9 сентября, стало известно, что она была задержана на границе с Украиной. В этот же день оппозиционера и ее адвоката Максима Знака арестовали за призывы к захвату власти. Позже по этой статье задержали юриста штаба организации Илью Салея.

Людмила Казак, адвокат Колесниковой, сообщила, что запросит экспертизу из-за ушибов на теле члена КС, позже заявила о попытке.