Новолуние 17 сентября: астролог рассказал, как загадать «правильное» желание

Астролог рассказал о влиянии Луны 17 сентября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новолуние 17 сентября даст возможность улучшить финансовое состояние и наладить дела на работе, для этого нужно загадать правильное желание в необычное время. Как сделать так, чтобы все получилось – посоветовал астролог Сергей Седашёв.

Этот день для многих знаков зодиака будет особенным, они смогут укрепить свои позиции.

- Новолуние начнется в 14.00 по московскому времени под знаком Девы. Это самое подходящее время, чтобы загадывать желания. В этот момент сила сознания человека особенно велика и способна направить энергию на осуществление мечты, - советует астролог.

Он предлагает загадывать желания, связанные с земными ценностями и выгодой, а также с работой и карьерой.

Хорошо сработают желания, связанные с повышением по службе, дружбой с начальством.

Раки, Скорпионы, Козероги и Тельцы будут особо удачливы в данное время. Им стоит успеть подготовить четкое желание до 14:00 17 сентября.

- Материальные желание этих знаков будут хорошо исполняться. Возможно даже составить список или карту своих желаний на стене, — говорит астролог в беседе с Пятым каналом.

А вот Девам, Рыбам, Стрельцам и Близнецам не стоит рассчитывать на исполнение желаний. У последних двух знаков вовсе могут в период Новолуния возникнуть трудности.

Что касается Львов, Весов, Овнов и Водолеев, то на них 17 сентября окажет самое минимальное влияние, так что не стоит прилагать больших усилий.