Из СИЗО выходят десятки задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Всего в среду, 15 сентября, на свободу должны выйти около 50 человек Фото: REUTERS

В Минске отпущены из СИЗО десятки задержанных за участие в несанкционированных акциях города Жодино после 10-дневного административного ареста.

Всего в среду, 15 сентября, на свободу должны выйти около 50 человек. В числе освобожденных оказался член координационного совета, аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров, сообщает ТАСС.

Напомним, Егоров был задержан 6 сентября на улице Чеботарева во время воскресной акции.

Задержанные были осуждены по части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

"Все по одинаковому протоколу с одним и тем же свидетелем", - отметил он.

Егоров отметил, что история в протоколе по его делу не соответствовала действительности.

Условия в СИЗО не вызвали нареканий у задержанных, и, по мнению Егорова, сильно отличаются от того, что происходило в первые дни протестов.

Он считает, что люди не перестанут выходить на санкционированные акции из-за арестов.

"Люди понимают, что они задержаны за абсолютно мирные действия, которые никому не могли причинить вреда. <...> Скорее наоборот, встречаясь с такими же как они, людьми совершенно разных социальных групп, они готовы продолжать борьбу дальше", - заключил он.

Освобожденных у здания СИЗО ожидали их родственники, друзья и волонтеры, которые взяли на себя обязательства оказывать помощь протестующим.

До сих пор в изоляторе содержится член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. 16 сентября ей должны огласить обвинение.

Напомним, что акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, по итогам которых победил Александр Лукашенко. Не согласные с итогами голосования граждане вышли на улицы городов. Мирные демонстрации быстро превратились в столкновения с силовиками.Более 6 тысяч человек были задержаны в первые недели после выборов. По официальным данным, трое протестующих погибли. По сети распространились видео жестокого задержания ОМОН и милицией гражданских людей. На заводах страны также начались забастовки. Как позже выяснил СК Белоруссии, руководство заводов получило сообщения с угрозами, согласно которым они должны вывести рабочих на протест. Александр Лукашенко на встрече с работниками предприятий заявил, что перевыборов не будет, и предположил, что демонстрации в Белоруссии спровоцированы Западом.