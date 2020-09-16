Компания-владелец попавшего в ДТП с Ефремовым фургона обжаловала приговор актеру

Михаил Ефремов Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания «Стоун-XXI», владевшая фургоном, который разбился в смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым, подала апелляцию в суд с просьбой отменить приговор. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" … просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО "Стоун-XXI" потерпевшим», - передает ТАСС заявление суда.

Напомним, 8 сентября суд огласил приговор Михаилу Ефремову, признав его виновным в смертельном ДТП, и приговорив к реальному сроку в восемь лет тюрьмы. Актеру зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом - находиться в колонии ему теперь осталось 7 лет и 10,5 месяцев. Досрочное освобождение в данном случае возможно будет только после отбытия половины наказания.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что артист не доволен приговором и работой адвоката Эльманом Пашаевым. Накануне, 15 сентября, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что Мосгорсуд принял апелляцию Ефремова, у которого появился новый адвокат