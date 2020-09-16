Опасные при похудении продукты назвал эксперт

Опасные при похудении продукты назвали эксперты Фото: Евгения ГУСЕВА

Продукты, опасные при похудении, напрямую связаны с таким важным фактором, как инсулинемический индекс, о котором зачастую не задумываются люди, желающие сбросить вес. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков

По его словам, постоянно высокий инсулинемический индекс в крови провоцирует или усугубляет набор веса, а повышенная инсулинорезистентность становится первым шагом на пути к диабету.

Ковальков заявил, что подъем инсулина провоцируют еда, богатая сахаром и углеродами, а также белковые продукты, в особенности молочные и бобовые. В то время как «богатая жирами пища вроде оливкового и сливочного масла, бекона, сыра или арахиса, напротив, не вызвала быстрого выброса этого гормона», отметил эксперт в своем Instagram.

Врач уточнил, что употребление продуктов с высоким инсулинемическим индексом на ужин блокирует работу соматотропина – гормона, сжигающего жировую ткань во время сна.