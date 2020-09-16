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Экономика

Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при росте акцизов

В Минфине сообщили о повышении табачного акциза на 20 процентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при росте акцизов

Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при росте акцизов

Фото: Иван ВИСЛОВ

Рост акцизов на табак на 20 процентов в следующем году повысит стоимость пачки сигарет на 20 рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов поправки ведомства в Налоговый кодекс.

«Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей», - сообщил глава Минфина. Таким образом, средняя стоимость пачки сигарет в результате может подорожать примерно на 17 процентов

Напомним, сегодня, 16 сентября, в Минфине предложили компенсировать финансовые потери пандемии при помощи повышенного акциза на табачную продукцию, а также электронные и обычные сигареты. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства повысить ряд налогов, в том числе повысить плату за природные ресурсы и индексировать акцизы на табак. Глава правительства объяснил такое предложение трудной ситуацией, при которой «все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной и перед людьми».

В Госдуме идею одобрили, однако главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев наоборот уверен, что такое решение может привести к увеличению объемов контрафактной продукции.