В Германии рассказали, как пробы крови Навального попали в Швецию и Францию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пробы крови Алексея Навального, которые были изучены лабораториями в Швеции и Франции, взяты врачами из этих стран. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мария Адебар.

«Да, Швеция и Франция взяли пробы, это были эти люди», - сказала представитель МИД ФРГ.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Алексеем Навальным, и сообщил, что французская сторона разделяет позицию Берлина и Евросоюза об отравлении блогера веществом из группы «Новичок», а также в отношении шагов, которые следует предпринять в связи с этой ситуацией. По его словам, Париж провел собственный анализ, который подтвердил, что блогер был отравлен «Новичком».