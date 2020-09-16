На поддержку легкой промышленности в России выделят 1 млрд рублей

В правительстве считают, что подобная мера позволит улучшить финансовое положение отрасли легкой промышленности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

До конца года правительство России планирует выделить 1 млрд руб. на поддержку легкой промышленности. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо ежемесячных субсидий на возмещение части затрат производства, компании также получат компенсацию по кредитам, выданным на срок до трёх лет. Данное постановление распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 годы.

Оно возмещает до 70% расходов. Отдельно на эти нужды направят 454 млн руб.

В правительстве считают, что подобная мера позволит улучшить финансовое положение отрасли легкой промышленности. Это также поможет производителям частично закрыть непредвиденные расходы, которые им пришлось взять на себя в период пандемии. Дополнительно субсидии поспособствуют появлению новых рабочих мест в регионах и позволят расширить действующий ассортимент для различных рынков.