Российский Ту-142 выполнил плановый полет над Черным морем Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 16 сентября, российски дальний противолодочный самолет Ту-142 выполнил плановые полеты над нейтральными водами Черного моря. Продолжительность полетов составила около 5 часов. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

«Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полет в международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря», - говорится в заявлении военного ведомства.

Самолет сопровождали истребители Су-30СМ Черноморского флота. Отмечается, что полеты «выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Напомним, несколько дней ранее, в минувшие воскресенье, 13 сентября, два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила более одиннадцати часов.