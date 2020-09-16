В Минфине раскрыли детали предоставления кредита Белоруссии Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Москва прорабатывает с Минском кредит в размере 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, в текущем году Белоруссия сможет получить 1 миллиард долларов, из них 500 миллионов долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Москва предоставит в следующем году.

«Есть два направления поддержки – первое по линии ЕФСР – 500 миллионов долларов, мы будем обращаться к коллегам, с тем, чтобы этот институт принял решение о небольшой программе поддержки Белоруссии», - сказал российский министр, и напомнил, что ранее были две программы по 2 миллиарда долларов, но на данный момент предложение «быстро предоставить займ в размере 500 миллионов с минимальным требованием по программе»

Напомним, о предоставлении Минску кредита на сумму 1,5 миллиарда долларов сообщил президент России Владимир Путин на встрече в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что часть этого кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов, другая часть – новые средства.