«Четко прослеживается западный след»: Нарышкин обвинил США в организации протестов в Беларуси Фото: Андрей ЗОБОВ

Вашингтон играет ключевую роль в белорусских протестах. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Глава ведомства утверждает, что «Запад начал подготовку протестов задолго до выборов» президент Белоруссии. По его словам, Вашингтон в прошлом году и начале текущего года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов.

«В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа», - заявил глава СВР.

Нарышкин уточнил, что на перечисленные деньги осуществлялось формирование сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, а также подготовка активистов к проведению уличных акций.

«Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам», - добавил он.

Напомним, акции протеста в Белоруссии не стихают с самого дня президентских выборов, которые прошли 9 августа.