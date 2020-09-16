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Аналитик спрогнозировал стоимость доллара после заседания ФРС США

Не исключено, что американская валюта начнет терять стоимость
Елена АКИМОВА
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Аналитик спрогнозировал стоимость доллара после заседания ФРС США

Аналитик спрогнозировал стоимость доллара после заседания ФРС США

Фото: REUTERS

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro спрогнозировал, как изменится курс доллара после заседания ФРС США.

Несмотря на стабильный рост доллара, по мнению эксперта, никаких серьезных предпосылок для роста нет. В конце августа председатель ФРС США Джером Пауэлл объявил о смене стратегии, которая дала рынкам повод думать, что монетарная политика США останется мягкой дольше, чем ранее ожидалось.

Если ФРС не будет двигаться в сторону повышения ставок, то доллар начнет перемещаться к снижению. Вполне возможно, что мягкость ФРС приведет к распродаже американской валюты, а это прямой путь к стабилизации рубля, пишет "Российская газета".

Наша валюта накопила определенный потенциал за последние месяцы. Есть основание полагать, что к с 74,9 доллар резко скатится до 72,5 рублей. Это произойдет к концу сентября, а к концу года доллар может упасть до 70 рублей.

Ранее экономист Никита Масленников предположил, что осенью падения рубля не случится, однако резкие колебания могут https://www.kp.ru/online/news/3996050/произойти в курсе доллара и евро.