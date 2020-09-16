Посольство РФ в Берлине не комментирует сообщения о запросе доступа к Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Берлине направило ноту в Министерство иностранных дел Германии об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному, находящемуся в клинике Берлина.

«Посольство запросило у немецкой стороны консульский доступ к россиянину», - передает «Интерфакс» сообщение своего источника.

Как передает РИА Новости, российское посольство в Берлине отказалось комментировать сообщения о направлении ноты в немецкое внешнеполитическое ведомство.

«Тему пока не комментируем», - приводит агентство заявление дипмиссии.

Напомним, Навальный продолжает проходить лечение в немецкой клинике «Шарите», расположенной в Берлине. Накануне постоянное представительство России при Евросоюзе передало депутатам Европарламента девять главных вопросов по инциденту с российским блогером.

Москва отмечает, что Запад выступает с обвинениями о «причастности» российской стороны к случившемуся, не обращая внимания на значимые нестыковки в версии об «отравлении». Кроме того, среди вопросов поднимается тема уровня популярности блогера, который «вряд ли достигает 2 процентов». Также возникает логичный вопрос «почему ни один немецкий врач не сделали профессионального заключения по делу Навального, в отличии от российских медиков».