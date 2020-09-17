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Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 17 сентября 2020 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 17 сентября 2020 года
Григорий ЛЕОРДАГригорий ЛЕОРДА
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Навальный признался, что все еще "ничего не умеет, но вот вчера смог целый день дышать сам"

Навальный признался, что все еще "ничего не умеет, но вот вчера смог целый день дышать сам"

Фото: REUTERS

Алексей Навальный продолжает проходить лечение в немецкой клинике "Шарите". С конца августа о состоянии здоровья политика сообщала лишь больница. Но недавно с заявлением выступил сам пациент.

Политик опубликовал фотографию из больничной палаты. На ней он в окружении жены и детей. Навальный признался, что все еще "ничего не умеет, но вот вчера смог целый день дышать сам".

Тем временем в Евросоюзе заговорили о санкциях против России. Представитель организации Жозеп Боррель отметил, что инцидент с российским оппозиционером будет иметь последствия для отношений страны с ЕС.

- То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен акту Магнитского в США, – заявил Боррель.

Впрочем, в версию об "отравлении" оппозиционера "Новичком" не верят даже в Германии, где она была впервые озвучена. Депутат Бундестага Армин-Паулюс-Хампель не согласился с позицией своего государства:

- Насколько же они [правительство РФ] глупы, что ещё и помогли Навальному добраться до Германии, вместо того, чтобы его где-нибудь спрятать в огромной стране. Это ведь полный абсурд. И странно, что [эксперты Бундесвера] сразу нашли подходящий яд. Спросите учёных: чтобы его найти, нужно знать, что именно ты ищешь. Но, конечно же, нашли «Новичок», - удивился парламентарий.

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