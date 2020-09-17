Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 17 сентября 2020 года

Навальный признался, что все еще "ничего не умеет, но вот вчера смог целый день дышать сам" Фото: REUTERS

Алексей Навальный продолжает проходить лечение в немецкой клинике "Шарите". С конца августа о состоянии здоровья политика сообщала лишь больница. Но недавно с заявлением выступил сам пациент.

Политик опубликовал фотографию из больничной палаты. На ней он в окружении жены и детей. Навальный признался, что все еще "ничего не умеет, но вот вчера смог целый день дышать сам".

Тем временем в Евросоюзе заговорили о санкциях против России. Представитель организации Жозеп Боррель отметил, что инцидент с российским оппозиционером будет иметь последствия для отношений страны с ЕС.

- То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен акту Магнитского в США, – заявил Боррель.

Впрочем, в версию об "отравлении" оппозиционера "Новичком" не верят даже в Германии, где она была впервые озвучена. Депутат Бундестага Армин-Паулюс-Хампель не согласился с позицией своего государства:

- Насколько же они [правительство РФ] глупы, что ещё и помогли Навальному добраться до Германии, вместо того, чтобы его где-нибудь спрятать в огромной стране. Это ведь полный абсурд. И странно, что [эксперты Бундесвера] сразу нашли подходящий яд. Спросите учёных: чтобы его найти, нужно знать, что именно ты ищешь. Но, конечно же, нашли «Новичок», - удивился парламентарий.

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