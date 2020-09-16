Россияне стали в пять раз чаще изобретать технологии для борьбы с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Федерального института промышленной собственности ФИПС Олег Неретин рассказал, что пандемия коронавируса подстегнула изобретателей активнее патентовать полезные устройства, которые могут предохранить от вируса.

- Первый квартал 2020 года отличился ростом подачи заявок на изобретения и полезные модели — было подано на 57,6% больше заявок, чем годом ранее. Основной вклад обеспечили российские образовательные учреждения, - рассказывает NEWS.ru Неретин.

В апреле ведомство стало регистрировать изобретения и полезные модели, которые помогают в борьбе с вирусом, по ускоренной схеме. С тех пор количество заявок стабильно растет.

- Доля изобретений в области технологий по борьбе с вирусной инфекцией выросла в пять раз, а по полезным моделям — в шесть раз, - приводит цифры руководитель.

В настоящий момент на рассмотрении в Роспатенте находится 28 заявок на изобретения, касающиеся препаратов против COVID-19.

Ранее сообщалось, что начались испытания российской вакцины от коронавируса. Спецкор «КП» Александр Коц стал добровольцем в исследованиях «Спутник V».