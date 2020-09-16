Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Бывший глава ВФЛА Балахничев прокомментировал приговор французского суда

В эфире Радио «Комсомольская правда» Валентин Балахничев рассказал, будет ли подавать апелляцию
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Бывший глава ВФЛА Балахничев прокомментировал приговор французского суда

Бывший глава ВФЛА Балахничев прокомментировал приговор французского суда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 16 сентября, исправительный суд Парижа приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюремного заключения по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года организация называлась IAAF). Решение суда экс-глава ВФЛА прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Презумпция невиновности на Западе по отношению к россиянам не действует никогда. Мне не была предоставлена возможность защищать мои права во французском суде. Французское правосудие объявило совершенно необоснованно о том, что я отказываюсь участвовать в этом процессе. Как можно объяснить неучастие в процессе и приезд французской прокуратуры для допроса меня в качестве свидетеля о том, что происходило», - заявил он, отметив, что у него есть протокол допроса.

Балахничев заявил, что будет подавать апелляцию

«Если они нарушили свои законы, запретив мне апеллировать или защищаться в суде, без всяких оснований, у них нет документов, запросите их, пусть они представят документ, где я отказался от сотрудничества с ними. Где эти документы? Это серьезный вопрос».

По его словам, его два суда в Монако не состоялись из-за французской прокуратуры. «Они просто отмели мои возражения по всем вопросам, которые там возникали. Я обращался. Я не отказался от этой борьбы. Я борюсь с ними. Но это борьба не на равных условиях. Мне отказали в праве защищать мои интересы. Обманно сказали о том, что я отказался», - заявил Балахничев

Французский суд также приговорил бывшего к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, главу IAAF Ламину Диака, а также к двум годам заключения бывшего тренера сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексей Мельников