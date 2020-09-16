«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России со счетом 5:1. Фото. Михаил Джапаридзе/ТАСС

В среду, 16 сентября, московский «Спартак» разгромил столичную «Родину», выступающему в Профессиональной футбольной Лиге (ПФЛ) в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу. Встреча состоялась на «Открытие Арене», и завершилась со счетом 5:1.

Голами в составе «Спартака» отличились Александр Соболев, который забил на 35-ой минуте, (53), Лукас Айртон (56), Роман Зобнин (59) и Эсекьель Понсе (81).

Соперником «Спартака» по групповому этапу является также «Енисей». С красноярской командой в рамках розыгрыша Кубка России московский клуб встретятся 21 октября.

Напомним, 7 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» был сыгран первый матч нового футбольного сезона в нашей стране. За Суперкубок России 2020 спорили «Зенит» и «Локомотив». В итоге питерцы смогли добиться третьего успеха за сезон, и вслед за победой в чемпионате и Кубке России они взяли и Суперкубок, победив 2:1