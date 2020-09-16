Комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в региональные выборы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала умышленные попытки вмешательства в региональные выборы, которые состоялись в минувшие воскресенье, 13 сентября. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам речь идет о самых разных формах вмешательства: от массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК.

«Комиссия осуществляла ежедневный сбор и анализ данных о попытках иностранного вмешательства в наши внутренние дела, и в очередной раз нами зафиксированы умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателе», - рассказал депутат

Напомним, накануне в разных российских регионах прошел единый день голосование, который в этом году растянулся на три дня из-за эпидемиологической ситуации - начался в пятницу, 11 сентября, и закончился в воскресенье, 13 сентября.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на прошедших выборах серьёзных нарушений было меньше, чем когда бы то ни былo, однако она сообщила о беспрецедентном хамстве и агрессии наблюдателей на выборах