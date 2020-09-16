Росстандарт предложил провести внеплановые проверки на АЗС Фото: Евгения ГУСЕВА

Росстандарт предложил правительству провести внеплановые проверки на АЗС страны. Это нужно для борьбы с контрафактным топливом и недоливом.

Мероприятия пройдут более чем 60 регионах, основная работа пройдет в субъектах, где доля контрафактного топлива превышает 20%.

- С 2015 года доля контрафактного топлива упала с 20% до 8,9%. Но есть регионы, где нарушений гораздо больше, - рассказал руководитель ведомства Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

Регионы с высокой долей поддельного топлива:

Крым,

Свердловская область,

Владимирская область,

Хабаровский край,

Республика Алтай.

- Если нас поддержат в правительстве, то будут проведены совместные внеплановые проверки с Генпрокуратурой. Во время последней проверке в 2015 году оказалось, что нарушения по составу топлива имеются на каждой пятой заправке, - заключил Абрамов.

Раннее сообщалось, что Минпромторг при участии Росстандарта разработал проект постановления, согласно которому на заправках не смогут продавать судовое или печное топливо, которое часто выдают за автомобильное.

Правила могут вступить в действие с 1 января 2021 года.