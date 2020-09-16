Россия сократит расходы на оружие и чиновников

Силуанов рассказал о расходах бюджета Фото: REUTERS

Российское правительство снизит расходы федерального бюджета на следующий год, и в первую очередь сокращение затронет программы закупки вооружений и зарплат чиновников. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, оптимизация затронет все «незащищенные» статьи бюджетных расходов, сокращение по которым составит десять процентов. Несмотря на то, что программа госвооружений не попадает в их число, траты на нее также будут снижены на пять процентов в течение ближайших трех лет.

Кроме того, зарплаты чиновников в следующем году не подвергнутся ежегодной индексации на величину инфляции.

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве», - уточнил глава Минфина.

Суммарное сокращение бюджетных расходов в следующем году составит 927 миллиардов рублей, в 2022 году - 970 миллиардов, в 2023 году - около 900 миллиардов. По словам министра, такое сокращение необходимо для обеспечения сбалансированности бюджетной системы.

Как писал сайт kp.ru, Силуанов также сообщил, что Минфин России потратит более 340 миллиарда рублей на покрытие дефицита бюджета