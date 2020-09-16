Надо заплатить: Сын Никаса Сафронова рассказал, как оказался «в плену» в турецком отеле

Сын Никаса Сафронова рассказал, как оказался «в плену» в турецком отеле Фото: Instagram.com

Пианист Лука Затравкин – фигура примечательная во всех смыслах этого слова: молодой человек регулярно дает поводы для новостей. На этот раз он оказался «в плену» у турецкого отеля.

Отельеры требуют с туриста несколько тысяч долларов и никак не хотят отпускать его домой, пока не внесет выкуп. Нет, это не просто вымогательство, а требование восстановить разбитый бассейн, куда 240-килограммовый парень нырнул и пробил дно.

- Ситуация не так критична, как может показаться. Я действительно повредил бассейн, но в плену меня никто не держит. Я позвонил Никасу Степановичу, он узнавал, как мое здоровье. Я сказал, что наверно придется занимать денег, - рассказывает Пятому каналу Затравкин.

Отец решил, что именно он должен компенсировать испорченное имущество и сообщил в СМИ о вымогательстве со стороны отельеров.

Сын художника настаивает, что произошла ошибка, Сафронов не так понял и несколько преувеличил проблему.

- К нему это не имело отношения. У кого-то из друзей займу денег, так как с собой нужной суммы не взял, - делится Лука.

Его обязали оплатить ремонт бассейна и это, по мнению пианиста, вполне разумно.

- Что-то повредил в отеле - компенсируешь. Я всегда это оплачиваю, всегда ответственен: повредил — надо заплатить, - заключил турист.

А с администрацией отеля он договорился полюбовно, теперь осталось договориться с друзьями, чтобы прислали денег за ремонт испорченного имущества.