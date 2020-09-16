В МИД РФ считают, что еще рано обсуждать конкретные сроки открытия границ Европы для россиян Фото: Иван ВИСЛОВ

Конкретные сроки открытия границ Европы для российских граждан обсуждать еще рано, считают в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве отмечают, что на данный момент важно учитывать эпидемиологическую обстановку, поскольку угроза коронавируса еще не преодолена.

- Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока еще говорить о каких-либо конкретных сроках рано, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.