Польша намерена арестовать диспетчеров, работавших при крушении Ту-154 с Качиньским

Президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария, погибшие в авиакатастрофе под Смоленском. Фото Wolfgang Kumm/DPA/Фото ИТАР-ТАСС/PHOTAS

Польская прокуратура планирует инициировать арест авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским. Об этом журналистам заявила журналистам пресс-секретарь Генпрокуратуры Эва Бялик.

Напомним, трагедия произошла в 2010 году. 10 апреля самолет Ту-154, на борту которого и находился глава государства, потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Смоленск-Северный.

На тот момент кроме восьми членов экипажа на борту воздушного судна находились еще 88 пассажиров. Они направлялись на траурные мероприятия в Катыни. В результате неудачного приземления все погибли.

Позже выяснилось, что аэропорт "Северный", возле которого произошла катастрофа, был закрыт из-за тумана и командиру экипажа предложили посадить лайнер в Минске или Москве. Тем не менее, пилоты самолета решили совершить посадку именно в Смоленске. Сам самолет пытался приземлиться три раза и во время четвертой попытки упал в 300 - 400 метрах от взлетно-посадочной полосы.