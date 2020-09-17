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Умные вещи

Sony раскрыла цену и дату выхода PlayStation 5

Стоимость новой приставки с дисководом составит несколько сотен долларов
Юлия КЕКОВА
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Компания Sony раскрыла стоимость игровой консоли нового поколения. Цена приставки, которую многие пользователи ждали по всему миру, стала известна во время онлайн-мероприятия, запись которого доступна на YouTube-канале компании.

Стоимость PlayStation 5 с дисководом составляет 499 долларов. Цифровая модель без привода обойдется в 399 долларов. В Европе консоли стоят 499 и 399 евро соответственно. PS5 поступит в продажу в ряде стран 12 ноября, продажи в России начнутся 19 ноября. Точные российские цены на приставку пока не раскрываются.