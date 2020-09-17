Когда в Москву придет золотая осень, рассказали в Гидрометцентре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве наступит долгожданный период золотой осени.

По словам синоптика, ждать осталось совсем немного - начало этой прекрасной поры ожидается на следующей неделе, с понедельника.

- Для того, чтобы осень была красочной, нужна ясная погода. Когда солнце освещает листья, красота действительно неописуемая. По предварительным расчетам, в течение следующей недели погода будет преимущественно антициклональная, и хоть многие деревья еще зеленые, можно говорить, что начнется очень красивая пора, - рассказал Вильфанд ТАСС.