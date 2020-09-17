Стюардесса поразила пользователей Сети необычным фото на борту самолета. Фото: Инстаграм

Итальянская стюардесса опубликовала в своем Instagram фотографию, где она находится в весьма необычном положении на борту пассажирского самолета. Снимок пришелся по душе пользователям и восхитил подписчиков девушки.

В кадре бортпроводница в униформе позирует. Для удачного кадра ей пришлось забраться в отсек для ручной клади. На фото видны только ее стройные ноги в темных колготках и туфлях на каблуке.

- Упс, я снова сделала это, - подписала девушка свой пост.

В комментариях многие начали оценивать фото. Кто-то написал, что это это крайне необычное фото для ее профессии, а другие нахваливали стройные ноги стюардессы.

Ранее в сети появилась фотография другой девушки-стюардессы, которая решила попозировать на камеру в кабине пилота в мини-юбке и бежевых чулках. Подписчики неожиданный ход оценили и даже похвалили ее за такой смелый поступок.