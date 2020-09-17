Dolce&Gabbana посвятил новую коллекцию мужской одежды России Фото: REUTERS

Итальянский модный дом Dolce&Gabbana выпустил специальную лимитированную мужскую коллекцию одежды.

Сообщается, что на дизайн новых принтов дизайнеров вдохновила Россия. Об этом стало известно Fashion Network.

В основу принтов новой линейки мужских вещей легли главные достопримечательности российских городов. В капсулу вошли спортивные костюмы, джинсовые куртки, которые являются универсальным предметом гардероба, пиджаки, различные футболки, брюки, а также толстовки с красочными изображениями символов русской культуры.

Что касается цветовой гаммы, то тут все четко, точнее - черно. Она полностью выдержана в строгом черном цвете с золотистыми элементами и вставками. Новая коллекция Dolce&Gabbana создана эксклюзивно для российского рынка. Вещи этого бренда уже можно найти на в модных столичных бутиках.