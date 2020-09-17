Космонавт назвал важный совет Гагарина после полета на орбиту Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый человек, побывавший в космосе, российский космонавт Юрий Гагарин после полета на орбиту в 1961 году дал своим коллегам ценный совет.

Сообщается, что он сказал "готовить пакеты". Связано это с работой вестибулярного аппарата человека в условиях невесомости. Об этом рассказал дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев.

- После полета Гагарин, когда собрался впервые - это уже я по рассказам знаю - с первой группой космонавтов, он им сказал: "Ребята, готовьте пакеты", - рассказал Елисеев в видео на YouTube-канале Московского музея космонавтики.

Елисеев считает, что Гагарин смог почувствовать особое влияние на вестибулярный аппарат , из-за чего человек начинает чувствовать себя не самым лучшим образом.

- Невесомость действует плохо и надо быть к этому готовым, что это чувство подташнивания и головокружения может возникать, - пояснил Елисеев.