Последние новости на утро 17 сентября 2020: Фигуристка Медведева возвращается к Тутберидзе

Евгения Медведева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 17 сентября 2020 года: Знаменитая российская фигуристка, призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Информацию об этом подтвердил замначальника отделения "Хрустальный" центра спорта и образования "Самбо-70" Эдуард Аксенов. Также сообщается, что Медведева уже провела свою первую тренировку в группе Тутберидзе. К слову, сама спортсменка рассказала, что ее предыдущий тренер Брайан Орсер воспринял ее возвращение к Тутберидзе с пониманием.

Польская прокуратура намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленска при крушения самолета с президентом страны Лехом Качиньским. Это необходимо для более тщательного расследования трагедии, произошедшей 10 апреля 2010 года. Тогда самолет Ту-154, на борту которого и находился глава государства, потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Никто не выжил.

Стало известно содержание второй предсмертной записки покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"). Как сообщает телеканал RT в Telegram, где и был опубликовал снимок еще одной записки, послание было написано на обратной стороне фотографии, а на бумаге заметны следы крови. На карточке было написано: "А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!".

Компания Sony объявила цену и дату выхода PlayStation 5. Так, в Европе цена PS 5 с дисководом составляет 499 долларов. Цифровая модель без привода будет стоить 399 долларов. В продажу консоль поступит в ряде стран уже 12 ноября, а купить приставку в России можно будет с 19 ноября 2020 года. Точные российские цены на PS 5 пока не раскрываются компанией.

Ждали осень - и она пришла. А на следующей неделе, начиная с понедельника, ожидается наступление прекрасной золотой поры. "Фоткаться" с желтыми листьями деревьев в столице в этом году получится долго благодаря обильным осадкам в летние месяцы.