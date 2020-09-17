МИД Китая заявил о «прочной как скала» дружбе с Россией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дружба и сплоченность России и Китая «прочная как скала». Ни один внешний фактор не сможет повлиять на стратегическое сотрудничество двух государства, сказал в интервью агентству Синьхуа глава китайского МИД Ван И по итогам визита в Москву.

- В условиях шаткой международной обстановки прочные отношения российской и китайской сторон имеют огромное значения для поддержания мира и безопасности, - отметил министр после встречи с Сергеем Лавровым.

Во время длительной беседы главы внешнеполитических ведомств достигли соглашения по укреплению двусторонних отношений и реагированию на вызовы современности. Они обозначили российско-китайскую позицию по многим международным вопросами.

Ван И добавил, что некоторые государства пытаются воспользоваться политикой психологического террора, вмешиваясь во внутренние дела других стран и оказывая давление на Москву и Пекин. Так они подрывают безопасность и стабильность вокруг двух стран.

- Китай и Россия будут неизменно развивать отношения, которые ориентированы на будущее, а также продвигать строительство международных отношений, основанных на уважении друг к другу, справедливости и взаимной выгоды, - подчеркнул министр иностранных дел Китая.

Напомним, что переговоры глав МИД России и Китая прошли 11 сентября в Москве на полях заседания Совета МИД ШОС.