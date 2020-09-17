Шестилетний мальчик погиб в перестрелке полиции с преступником в Мексике Фото: REUTERS

Шестилетний мальчик получил смертельное огнестрельное ранение в живот во время перестрелки сотрудников правоохранительного органа мексиканского города Тихуана с преступником. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает издание Uniradio Informa.

- Я услышала выстрели и выбежала во двор. На земле лежал мой сын – он играл там с младшим братом в воздушного змея. Когда я перевернула его, увидела, что он ранен в живот, - вспоминает мать погибшего ребенка Моника Карраско.

Полицейские доставили раненного мальчика в местную больницу, но врачи так и не смогли спасти ему жизнь.

По информации издания, трагедия произошла после того, как преступник ограбил магазин и попытался скрыться от правоохранителей во дворе ближайшего дома. Забежав во двор, преступник открыл огонь по полиции. В ходе конфликта ни он, ни стражи правопорядка не заметили играющих неподалеку детей.

Сам преступник погиб в перестрелке. Чья именно пуля убила мальчика – злоумышленника или сотрудников полиции – пока что не известно.

Глава города выразил свои соболезнования семье погибшего, которая требует правосудия, и пообещал, что прокуратура определит виновных в преступлении. На время следствия полицейские, участвовавшие в перестрелке, отстранены от службы.