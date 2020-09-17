Певица Азиза опровергла слухи, что ее возлюбленный мог убить Талькова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Узбекская и российская эстрадная певица Азиза опровергла слухи о том, что ее возлюбленный Игорь Малахов мог убить советского музыканта Игоря Талькова. Как сообщает сайт 78.ru, певица считает эти данные абсурдными и не соответствующими действительности.

- Это было бы полной глупостью и абсурдом. Игорь не мог этот сделать. Он даже никогда на учете не состоял, чтобы такое сделать прилюдно, в такое время, в таком месте, - сказала Азиза.

Напомним, что Игорь Тальков был убит во время перестрелки во Дворце спорта в Санкт-Петербурге в 1991 году.

Сперва прокуратура города завела уголовное дело за убийство в отношении Игоря Малахова, который в том время был охранником Азизы. Однако после проведения анализом правоохранители выяснили, что последний выстрел, убившей певца, сделал коммерческий директор Талькова Валерий Шляфман. К тому моменту убийца уже бежал в Израиль.