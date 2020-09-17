Почему нельзя смешивать дезинфицирующие средства, объяснил Роспотребнадзор Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали не смешить дезинфицирующие средства для использования в быту. Перед их применением следует внимательно изучить этикетку с правилами использования, а также защитить кожу и глаза от попадания вредных химических веществ. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщается на официальном сайте ведомства.

Перед использованием дезинфекторов необходимо ознакомиться с инструкцией и изучить химический состав средств и их назначение. Смешивать разные бытовые средства не стоит, ведь взаимодействие веществ может вызвать опасные химические реакции.

- Если смешать пищевую соду и уксус, то можно получить известную реакцию щелочи с кислотой для приготовления теста. А вот если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакция будет такой бурной, что при попадании получившегося вещества в глаза можно лишиться зрения, - предупредили в Роспотребнадзоре.

Эксперты напомнили, что, применяя дезинфицирующие средства, необходимо надевать перчатки и беречь глаза: испаряясь, химия может попасть на слизистые оболочки и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Лучше всего использовать нелетучие соединения.

Средства, которые содержат спирт, нельзя использоваться рядом с открытым огнем или включенными электрическими приборами, поскольку они пожароопасны, а вот фенолы и альдегиды использовать в быту нельзя совсем.