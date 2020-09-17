Европарламент собирается потребовать санкции против России из-за Навального «как можно раньше» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Европарламента потребовали ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным «как можно раньше». В качестве одной из форм ответа на произошедшее они предложили заморозить европейские счета фигурантов расследований блогера. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента по отношениям с РФ, голосование по которому состоится в четверг, 17 сентября.

- Европарламент требует, чтобы Евросоюз как можно раньше принял обширный список санкций в отношении российской стороны, а также усилил действующие ограничения, - говорится в тексте документа.

Надо отметить, что резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер. Даже институты ЕС не обязаны исполнять предписанные в них требования. Кроме того, финальные формулировки документа могут значительно отличаться от проекта, ведь процесс внесения изменений в санкционный список пока что не завершился.

Как сообщал сайт kp.ru, утвердить санкционный список "имени Алексея Навального" в отношении России предложил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Политолог и эксперт по информационным войнам Михаил Фрибен отметил, что эти санкции вводятся по типовому сценарию, главная цель которого – отодвинуть РФ от выгодных Европе экономических проектов вроде «Северного потока-2» и ослабить российскую международную позицию.

Евросоюз намерен ввести санкции, опираясь на версию об «отравлении» Навального российскими спецслужбами. Разведка РФ сообщила, что российские врачи в Омске не выявили у Навального в крови ядов до его вылета в Германию, исследования специалисты проводили на новейшем оборудовании.