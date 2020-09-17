В Белоруссии оппозиция собралась создать свой санкционный «список Тарайковского» Фото: REUTERS

Оппозиция Белоруссии собралась сформировать свой санкционный список, в который войдут разгонявшие протесты в республике силовики. Как сообщила бывший кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская, список намерены передать России, Евросоюзу, Украине и Турции.

Назвать перечень санкций решили «списком Тарайковского», по имени первого погибшего в результате протестов в Белоруссии.

- Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, участвовавших в милицейском произволе – «список Тарайковского». Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками. Список будет постоянно расширяться, - написала Светлана Тихановская на своей странице в Telegram.

При этом она вновь призвала сотрудников силовых структур отказаться от насилия к участникам уличных акций протеста в Белоруссии.