Видео с бутылкой из "гостиничного номера Алексея Навального" опубликовано в сети

Пресс-служба Навального рассказала, откуда взялась «бутылка с Новичком» Фото: REUTERS

Бутылку, из которой пил госпитализированный российский оппозиционер Алексей Навальный и на котором немецкая лаборатория якобы потом обнаружила следы яда «Новичок», взяли его соратники из номера гостинцы в Томске, где останавливался блогер и его съемочная группа. Об этом в четверг, 17 сентября, заявила пресс-служба Алексея Навального на странице в Instagram.

Представители оппозиционера так описывают картину произошедшего:

- В полете из Томска Алексей потерял сознание, начал задыхаться. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. И сделали единственно возможную вещь: вызвали адвоката, поднялись в номер и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и гостиничную пластиковую бутылку из-под воды, - говорится в сообщении.

На записи слышно, как сотрудники отеля просят не забирать ничего из номера до приезда полиции. Но соратники Навального отказываются подчиняться.

Бутылку, по словам пресс-службы, решили передать врачам Германии, поскольку посчитали, что она «гипотетически может пригодиться».

- Спустя две недели на этой бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». Еще три лаборатории это подтвердили. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Прошел почти месяц, а Россия так и не признала отравление Алексея, - утверждает пресс-служба Навального.

Напомним, что врачи из омской клиники, куда сначала был госпитализирован блогер, никаких следов «Новичка» при исследовании анализов пациента на новейшем оборудовании не нашли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также говорил, что до вывоза больного в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

В версию об «отравлении» оппозиционера не верят даже в самой Германии: депутат Бундестага Армин-Паулюс-Хампель назвал абсолютно абсурдной саму мысль о том, что правительство или спецслужбы России помогли Навальному добраться до Германии после того, как якобы сами же его и отравили.

Кстати, привезла загадочную бутылку в Германию не менее загадочная спутница Навального Мария Певчих. Известно, что она уже 10 лет живет в Лондоне, не светится в соцсетях и участвует в соревнованиях по программе спецназа США - "морских котиков".