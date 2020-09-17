В России выявили еще 5 762 случая коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки врачи в России зафиксировали еще 5 762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах государства. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло отметки в 1 085 281, сообщает в четверг, 17 сентября, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За один день от заболевания или осложнений после него погибли еще 144 пациента, смогли полностью выздороветь 5 754 человека с ранее подтвержденным диагнозом. Таким образом, за весь период пандемии медики зафиксировали 19 061 летальный исход и 895 868 выздоровевших.

Напомним, что Роспотребнадзор сообщил, что переболевшие коронавирусом пациенты могут выделять вирус до 48 дней. Зарубежные эксперты говорят, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 90 дней.

Как писал сайт kp.ru, клинические исследования собственной вакцины от коронавируса начинает еще один российский институт - Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.