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Экономика

Курс доллара на сентябрь: аналитик объяснил, возможен ли рост до 85 рублей

Курс доллара этой осенью может серьезно превысить текущие показатели
Елена АКИМОВА
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Аналитик объяснил, подорожает ли доллар до 85 рублей

Аналитик объяснил, подорожает ли доллар до 85 рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара этой осенью может дойти до отметки в 85 рублей. Это случится при негативных сценариях для рубля. Пока же американская валюта несколько теряет в цене, накануне во время торгов доллар опустился с 75 до 94,9 рублей. На этом фоне евро просел на 30 копеек, снизившись до 88,5.

- Сегодня для рубля не самые утешительные прогнозы. В ближайшее время может увидеть новые недельные максимумы в нефти. В таком случае доллар способен просесть до 74 рублей в моменте, но, скорее всего, сможет закрепиться не ниже 74,5, - комментирует «Российской газете» Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс».

Перспективу роста рублю может дать статистика по рынку труда и строительству в США. Если данные вселят уверенность инвесторов в завершение вирусной рецессии, то это приведет к притоку средств нерезидентов в российские акции.

Но есть и негативный сценарий, если статистика в сфере занятости США окажется негативной или введут новые санкции против российского бизнеса. В таком случае рынок развернется против рубля.

К тому же, динамика заболеваемости все сильнее давит на рынки, вызывая новых простоев и разрывов торговых цепочек. Все это может привести к провалу рубля. При таком раскладе доллар уже осенью может перешагнуть отметку в 80 рублей, а возможно закрепиться в диапазоне от 82 до 85 рублей.

- Последний раз показатель в 85 рублей фиксировался в 2016 году. Евро в таком случае возьмет планку в 95-100 рублей, впервые с 2014 года. Вероятность негативного прогноза высока - на уровне 45 процентов, - заключил аналитик.

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