Российский МиГ-31 перехватил над Беринговым морем два стратегических бомбардировщика ВВС США

Нарушения Государственной границы американскими бомбардировщиками B-1B ВВС США допущено не было Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 сентября 2020 года российскими радиолокационными системами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе воздушные цели, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

В воздух для перехвата был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

Экипаж российского самолета идентифицировал воздушные цели, как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США.

МиГ-31 сопроводил воздушные судна над акваторией Берингова моря и не допустил нарушения государственной границы РФ.

После того, как американские самолеты удалились от территории нашей страны, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что весь полет МИГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы американскими бомбардировщиками не допущено.

Напомним, что это не первый случай перехвата иностранных самолетов-разведчиков вблизи госграницы Российской Федерации.

Так, 3 сентября в акватории Баренцева моря радиолокационными системами была зафиксирована цель. На перехват подняли МиГ-31, экипаж которого опознал цель, как патрульный самолет Норвегии Orion.