Создание самолета SSJ New обойдется «Ростеху» более чем в 120 млрд рублей

ОАК будет выделено на разработку SSJ New не менее 50 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработка нового самолета Sukhoi Superjet New обойдется Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в 120-130 млрд рублей. Проект планируется реализовать к 2023 году.

Отечественный двигатель ПД-8, на котором будет летать самолет, разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Около половины суммы уйдет на создание отечественного двигателя. ОДК и ОАК, принадлежащие «Ростеху», получат большую часть инвестиций из бюджета, хотя обе компании тратят также и собственные средства.

ОАК будет выделено на разработку SSJ New не менее 50 млрд рублей.

SSJ New станет новым эффективным самолетом, у которого изменится конструкция фюзеляжа и будет скорректирован центр тяжести.

"В рамках проекта SSJ New разрабатываются российские системы и двигатель нового поколения - в дальнейшем современные системы и технологии получат применение в других новых проектах гражданского авиастроения России", - сказал представитель Минпромторга России, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет SSJ New - это усовершенствованная версия самолета Superjet 100.

Проект Superjet New был начат Минпромторгом РФ после введения против России западных санкций. Доля российских компонентов для самолета составит от 50% до 60%.