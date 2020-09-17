Украина побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Украина сегодня побила рекорд по количеству заразившихся коронавирусом за один день с начала пандемии: медики страны выявили 3 584 новых инфицированных. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщается на официальном сайте украинского Совета национальной безопасности и обороны.

По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса или осложнений после него погибли 60 пациентов, выздоровели 1 589 жителей страны с ранее подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии количество зараженных коронавирусом на Украине достигло отметки в 166 244, из них 3,4 тысяч человек умерли от болезни, 73 913 выздоровели.

Во время сегодняшнего брифинга глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что больше всего новых зараженных коронавирусом пациентов в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях, а также в Киеве. Министр также отметил большое число госпитализированных за последние сутки – 534 человека попали в больницу из-за инфекции.

Как сообщал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявили еще 5 762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, общее число зараженных с начала эпидемии - 1 085 281.