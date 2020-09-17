В приемной Александра Кравцова опровергли его задержание за растрату на 14 миллионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В приемной директора центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова опровергли информацию о его задержании.

Ранее сообщалось, что следователи задержали руководителя центра в рамках дела уголовного дела. Как пишет в четверг, 17 сентября, ТАСС , его подозревают в растрате на 14 миллионов рублей.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева уточнила, что Кравцова содержат в ИВС на Петровке. По ее информации, главу центра подозревают в том, что он устроил на разные должности несколько человек, которые получали заработную плату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей.

- У Александра Кравцова есть доказательства, что эти люде действительно работали. Дело он связывает с увольнением одного сотрудника, который, обидевшись, написал заявление в полицию, - сказала Ева Меркачева.

Кравцов возглавляет Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 года. Он являлся руководителем российской спортивной делегации на Олимпийских играх в Сочи и главой Союза биатлонистов России до 2018 года.