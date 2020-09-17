Минфин России уточнил, кого коснется повышение НДФЛ Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство финансов России не планирует менять ставку налога на доходы физических лиц для других категорий граждан России, кроме уже принятых по решению ведомства россиян с доходами более пяти миллионов рублей в год. Об этом в четверг, 17 сентября, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава министерства финансов государства Антон Силуанов.

- Для других категорий граждан мы не предполагаем менять условия обложения НДФЛ, - отметил министр.

Напомним, что российский президент Владимир Путин предложил с начала следующего года отменить плоскую шкалу налога и повысить его ставку до 15% для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Глава государства отмечает, что средства от повышения НДФЛ направят на лечение детей орфанными заболеваниями.

Как сообщал сайт kp.ru, доля работающих граждан, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15 процентов, не превысит одного процента.