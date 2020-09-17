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В российских школах наблюдается спокойная эпидемиологическая обстановка

Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
Дарья Казакова
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Оснований для перевода российских школьников на дистанционное обучение нет

Оснований для перевода российских школьников на дистанционное обучение нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическую обстановку в школах России в настоящее время можно охарактеризовать как спокойную. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он также отметил, что оснований для перевода российских школьников на дистанционное обучение нет. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в учебных заведениях присутствуют, но они единичны, отмечает ТАСС со ссылкой на слова главы Минпросвещения.

При этом ранее отмечались изменения учебного процесса в ряде регионов страны. Так, в Воронеже «до особого распоряжения» отменили подготовку к первому классу. В Омской, Оренбургской областях дети учатся в 2-3 смены. В Саратовской, Свердловской, Архангельской областях, Пермском и Приморском крае отдельные классы перевели на онлайн-обучение из-за зафиксированных случаев коронавируса. Также в ряде регионов страны начали закрывать классы на карантин по сезонному ОРВИ. Отметим, что всего в России на данный момент зафиксировано 1 085 281 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что представители Роспотребнадзора дали учебным заведениям ряд обязательных рекомендаций. СанПиН постановил, что дети разных возрастов не должны контактировать во время перемен. Школьников и учителей с первыми признаками ОРВИ рекомендуют изолировать. Отмечалось, что данные правила будут действовать до 1 января 2021 года. Однако при необходимости меры будут продлены.

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